Петропавловск-Камчатский, , 04:47 — REGNUM По инициативе губернатора Камчатки Владимира Солодова в районах, где уровень вакцинации от COVID-19 достиг 80%, будут сняты введённые ограничительные меры. В частности, в таких населённых пунктах разрешат проведение новогодних мероприятий, в том числе — детских утренников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября в краевом правительстве.

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На Камчатке привились от COVID-19 уже 116 818 человек.

В «зелёную зону», где вакцинировали уже более 80% населения, попали Соболевский район и Алеутский муниципальный округ.

«Мы на штабе приняли решение, что сформируем интерактивную цветовую карту, где будут появляться «зелёные» районы, «зелёные» населённые пункты, в которых можно будет снимать ограничения, при достижении плановых параметров вакцинации. Первые два лидера у нас уже есть, надеюсь, что также в ближайшее время у нас новые точки на нашей карте — «зелёные» — появятся и мы сможем переходить уже к снятию ряда ограничений», — подчеркнул глава региона.

Главы районов, которые попали в «зелёную» зону, должны разработать и представить предложения по снятию ограничительных мер и в первую очередь они должны касаться привычных новогодних мероприятий.

«Очень важно, чтобы мы сформировали максимальный коллективный иммунитет, тогда новогодние праздники пройдут с хорошим настроением и в максимально привычном для нас формате», — сказал Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке стартовала легальная продажа справок о наличии или отсутствии антител к COVID-19.