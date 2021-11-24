Санкт-Петербург, , 17:32 — REGNUM В Ленинградской области введена обязательная вакцинация лиц старше 60 лет и студентов от 18 лет и старше. Об этом 24 ноября сообщила главный санитарный врач региона, глава управления Роспотребнадзора по Ленобласти Ольга Историк на заседании правительства региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вакцинация huntlh

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По словам Историк, несмотря на то, что в регионе уже вакцинировано 52,1% взрослых жителей, этого пока недостаточно. Ввиду чего она, пользуясь имеющимися полномочиями, внесла изменения в постановление о вакцинации в регионе

«В первую очередь оно касается лиц 60-летнего возраста и старше, страдающих хроническими заболеваниями и не имеющих медицинских отводов. И добавлены подростки, лица старше 18 лет — студенты колледжей, институтов. А также уточнено, что федеральные государственные служащие, которые работают на территории Ленобласти, как и другие государственные служащие региона, должны быть вакцинированы», — добавила Ольга Историк.

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