Москва, , 12:17 — REGNUM За последние сутки в Москве выявили 2533 заражения коронавирусом, сообщили 24 ноября в столичном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Суточный прирост в столице продолжает снижаться. Накануне выявили 2749 случаев заражения коронавирусом. Всего в столице выявили, согласно официальным данным, выявили 1 926 701 случай заражения новым вирусом с начала пандемии.

За сутки выздоровели 5393 человека, всего переболели ковидом 1 745 284 жителей.