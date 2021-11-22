Майминский район, Алтай, , 09:35 — REGNUM В Республике Алтай число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 24 083. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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За минувшие сутки выявлено 40 новых носителей. Лидером по приросту стал Майминский район, где зарегистрировано 11 новых случаев инфицирования. Диагноз также подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Онгудайского, Усть-Канского и других районов.

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 38, за весь период — 21 383. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 418, за весь период — 325 532», — добавили в оперштабе.