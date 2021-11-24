Улан-Удэ, , 10:49 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано пять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Четверо скончавшихся были в возрасте старше 65 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 2140.

В настоящее время в ковидных стационарах Бурятии лечатся 1200 пациентов, состояние 978 из которых осложнено внебольничной пневмонией. 130 тяжёлых больных находятся в реанимации.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1546 коек: занято-1200, свободно-346 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,6%», — отметили в ведомстве.

Амбулаторное лечение на дому, по данным на 24 ноября, проходит более 4 тыс. пациентов.

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