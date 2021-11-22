Ростов-на-Дону, , 12:26 — REGNUM В Ростовской области подтверждено 653 новых случая заражения коронавирусом, об этом утром 22 ноября сообщили в пресс-службе облправительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новые случаи заражения за сутки выявлены в 55 городах и районах региона. Лидирует по суточной заболеваемости Ростов-на-Дону (193 новых случая), на втором месте — Таганрог (36 заразившихся), на третьем — Шахты (33 новых пациента). Более 35% среди новых заболевших — это люди от 18 до 45 лет, 33% приходится на жителей от 46 до 65 лет, 17,5% заболевших — жители от 66 до 79 лет. 4,9% приходится на людей старше 80 лет, 8,7% — дети.

Всего в Ростовской области с начала пандемии подтверждено 170 353 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 145 060 человек, в том числе за сутки — 609 человек.

В стационарах находится 4241 пациент, в том числе на инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 40 человек, на неинвазивной ИВЛ — 362 человека.

За сутки статистика смертности региона по результатам патолого-анатомического вскрытия выросла на 36 человек в возрасте от 37 до 97 лет. За весь период жертвами COVID-19 стали 8427 человек.