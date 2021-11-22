Южно-Сахалинск, , 02:22 — REGNUM На Сахалине в отношении главного врача Синегорской больницы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ — злоупотребления должностными полномочиями. Руководителя учреждения здравоохранения подозревают в подделке документов о вакцинации от COVID-19, сообщило со ссылкой на областное УМВД ИА Сах.ком.

Вакцинация Mos.ru

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Известно, что главврач давал указания подчинённым включать в систему сведения о вакцинации пациентов от COVID-19, которые по факту не получали прививку. Вакцина при этом уничтожалась.

Удалось выявить уже более 50 подобных фактов.

Как сообщало ИА REGNUM, введение третьей дозы вакцины от COVID-19 или ревакцинация возвращают сниженную эффективность от ранее сделанной прививки к исходному уровню. Об этом заявил заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.