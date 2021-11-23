Петропавловск-Камчатский, , 08:40 — REGNUM На Камчатке с 23 ноября пассажиры, которые не могут предъявить QR-код или другие документы о вакцинации — справки о медотводе, недавно перенесённой болезни, больше не смогут воспользоваться услугами авиационного или автобусного транспорта, курсирующего внутри региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

QR-код Дарья Драй © ИА REGNUM

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Новые антиковидные ограничения начали действовать с 23 ноября. За полдня проведения проверок все пассажиры смогли предъявить документы необходимые для посадки в общественный транспорт.

В случае если у человека не имеется одного из документов, ему вернут деньги за неиспользованный билет.

Данные правила действуют для всех междугородних маршрутов Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Приморье выявлено 430 (днём ранее — 422) зараженных коронавирусной инфекцией. В госпиталях получают лечение 2,3 тыс. человек.