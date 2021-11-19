Абакан, , 10:29 — REGNUM В Хакасии сокращают коечный фонд для пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 ноября в республиканском правительстве.

Койки в ковид-клинике Yarregion.ru

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По данным властей, за прошедшие сутки в стационары красных зон в Хакасии госпитализировали 132 пациента, выписан 151 человек. По сравнению с прошлой неделей количество госпитализированных пациентов немного снизилось.

Минздрав Хакасии принял решение сократить коечный фонд в ряде стационаров красных зон на 70 коек.

На сегодняшний день в регионе развёрнуто 1819 коек для ковид-пациентов, из них занято 1438. Доля свободного конечного фонда — 21%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года в Хакасии выявлено 30 287 носителей коронавируса.

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