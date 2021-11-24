Магас, , 12:31 — REGNUM В Ингушетии за прошедшие сутки вновь зафиксированы случаи смерти пациентов с COVID-19. После трехдневного перерыва в череде смертельных случаев вновь отмечен рост — умерли три пациента. Общее число скончавшихся в регионе достигло 414 человек. Это самый низкий показатель среди субъектов Северного Кавказа, сообщили 24 ноября в федеральном оперативном штабе.

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За прошедшие сутки также подтвердились тесты на коронавирус еще у 83 человек, выздоровели за этот же день 90 пациентов. Таким образом из всех 25 647 человек, заразившихся опасной инфекцией за весь период пандемии, выздоровел 23 801 пациент.

В настоящее время в Ингушетии находятся под наблюдением врачей 1432 человека, больных COVID-19. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 23 ноября, 313 человек госпитализированы, у 175 человек подтвержден диагноз COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 36 человек, 22 из них — подключены к аппаратам ИВЛ.