Москва, , 14:48 — REGNUM Двигательная активность, профилактика обезвоживания и наблюдение за своим самочувствием помогут свести к минимуму риск возникновения тромбов после перенесённой коронавирусной инфекции. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова, передаёт «Москва 24».

Врач Martin Vorel

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По словам терапевта, тромбы зачастую возникают на фоне обезвоживания, потому следует пить больше воды. Вредно подолгу оставаться в одной позе, например, сидеть за компьютером. Кровь при этом застаивается в венах ног. Полезно заниматься спортом, чаще двигаться.

Препараты для разжижения крови — антикоагулянты — имеют побочные эффекты, принимать их для профилактически не нужно. Назначать их должен врач в случаях, когда действительно есть угроза здоровью.

Если голова сильно болит, говорить и улыбаться трудно, руки и ноги слабеют, это может указывать на возникновение инсульта. В таком случае у человека остаётся два часа на то, чтобы доехать до больницы, предупредила терапевт. Там ему помогут врачи, тромб рассосётся.

Однако паниковать из-за возможного тромбоза после перенесённого COVID-19 не нужно. Лучше постоянно поддерживать контакт с врачом-терапевтом и рассказывать ему обо всех тревожных симптомах, посоветовала Чернышова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-гематолог Диана Ким предупредила о возможных серьёзных осложнениях из-за коронавируса, связанных с нарушением свёртываемости крови.

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