Магадан, , 07:10 — REGNUM Депутаты Магаданской областной думы 24 ноября рассмотрели ряд федеральных проектов, в числе которых поправки в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», которым предусматривается введение в РФ QR-кодов на транспорте, в магазинах и в общественных местах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе думы.

Магаданская областная дума Пресс-служба Магаданской областной думы

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Изменения направлены на урегулирование порядка предоставления жителям Колымы услуг в случае распространения коронавируса, порядка уведомления граждан о результатах исследований на наличие COVID-19 и повышение статуса и роли санитарных врачей.

«Проект федерального закона предусматривает, что окончательное решение об установлении конкретного перечня объектов и мероприятий, на которые могут распространяться ограничения, будет за руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ. То есть, главы регионов будут принимать решения в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на каждой конкретной территории и рекомендаций главных государственных санитарных врачей своих субъектов, которые и будут вырабатывать перечень мер. Учитывая темпы распространения коронавирусной инфекции, ее влияние на здоровье населения, состояние экономики страны и всех субъектов РФ, наш депутатский корпус поддержал предложенные поправки», — пояснил председатель Магаданской областной Думы Сергей Абрамов.

Отмечается, что аналогичное решение приняло и правительство Колымы. Соответствующие постановления будут направлены в профильные комитеты Государственной думы.

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Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился продумать идею о предоставлении QR-кода жителям, переболевшим COVID-19 в лёгкой форме.