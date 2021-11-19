19 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Скандал с оптимизацией Алтайского краевого онкологического диспансера выявил серьезные профессиональные проблемы. Как хирурги будут работать химиотерапевтами и радиологами? И кто ответит за тех больных, которым будет назначено неправильное лечение?

Светлана Шаповалова, , 11:40 — REGNUM История с сокращением четверых высококлассных хирургов Алтайского краевого онкологического диспансера и оптимизацией двух отделений стационара не оставила равнодушными многих. А после того, как в редакцию ИА REGNUM обратилась онколог — бывшая жительница Алтайского края Ирина Скворцова, — появился ещё один важный повод для публикации. Беда, коль (по Крылову) «пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник». Но еще страшнее, когда то же самое происходит во врачебной среде.

Операция в Алтайском краевом онкологическом диспансере Zdravalt.ru

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Узнав, что трое хирургов согласились стать химиотерапевтами и радиологами, а четвёртому предложили занять должность заведующего отделением телемедицины, Скворцова поставила вопрос о правах пациентов и вероятной взаимосвязи между высокой смертностью от коронавируса в регионе и неподготовленностью медперсонала:

«Не могу молчать… Для того, чтобы работать химиотерапевтом, радиологом, рентгенологом, телемедиком, необходимо обладать определенными знаниями и навыками. Я не умаляю знания и умения торакальных хирургов, но эти знания и умения слишком далеки от тех областей, куда их распихали.

Вообще сейчас больше нужно говорить о правах пациентов: онкологические больные имеют право на качественное лечение. Могут чиновники объяснить, как торакальный хирург, работая радиологом, может подготовить правильное планирование облучения опухоли? Знает ли торакальный хирург, когда и какие схемы химиотерапии и облучения нужно назначать гинекологическим больным? Больным с лимфомами и так далее.

Врач и пациент в Алтайском онкологическом диспансере Minzdrav.gov.ru

Кто будет отвечать за то, что больному будет назначено неправильное лечение?! Заболеваемость ковидом в Алтайском крае значительно ниже, чем в Европе, а вот смертность просто ужасает. Не от того ли эта смертность, что пациентами занимаются не специалисты, а врачи, лишь поверхностно знающие проблему?» — ставит вопрос доктор.

Юрист Андрей Фролов удивлён тем обстоятельством, что на ситуацию никак не реагируют надзорные органы.

«Мне вот что интересно: а почему молчит наша краевая прокуратура во главе с вновь назначенным краевым прокурором? Налицо создание ситуации, которая угрожает жизни и здоровью населения, почему ни прокуратура, ни Следственный комитет во главе с товарищем Бастрыкиным не дадут оценки действиям чиновников?

Или возбуждать уголовные дела о геноциде со стороны войск Вермахта во время Великой Отечественной или по факту обстрелов ВСУ территории Донбасса более актуально, нежели жизнь и здоровье граждан собственной страны?!» — написал он в чате телеграм-канала «Алтайский валенок».

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, где показатели заболеваемости выше среднероссийских, затеяли оптимизацию Алтайского краевого онкологического диспансера. Уже с 1 января 2021 года там будет закрыто одно из двух торакальных отделений. Чиновники заявили, что это «даст дополнительные возможности для специализации и совершенствования профессиональных навыков хирургов».

Но при этом четверо высококлассных хирургов, обладающих всеми видами хирургических вмешательств, остались без работы по специальности. При сокращении им дали список вакансий, где не было ни одной хирургической, зато были уборщики и дворники.

После публикации ИА REGNUM алтайский губернатор Виктор Томенко намеревался было приостановить оптимизацию, но передумал. Более того, в ходе совещания чиновники солгали, что пока ещё заведующий первым торакальным отделением онкодиспансера — кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ с высшей квалификационной категорией и по торакальной хирургии, и по онкологии Александр Агеев получил предложение возглавить отделение телемедицины с сохранением уровня заработной платы и возможности делать операции в торакальном отделении на условиях совмещения.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко Altairegion22.ru

Что касается троих других докторов, среди которых Алексей Максименко — кандидат медицинских наук с тридцатилетним хирургическим стажем, автор нескольких патентов, получивший не одну благодарность и звание «Лучший хирург Алтайского края», то они, по словам Агеева, сломались, согласившись на работу по другим специальностям. Двое написали заявления на перевод в химиотерапевты, один подался в радиологи.

Тем временем в остающемся торакальном отделении планируется (кроме больных раком лёгкого) оперировать также больных раком желудка и пищевода. С таким объёмом работы отделение уже не справляется.

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