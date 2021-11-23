Санкт-Петербург, , 19:07 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки выписали по выздоровлению 438 человек, в то время как выявили лабораторным путем 432 новых носителя SARS-CoV-2. Об этом 23 ноября сообщили в региональном оперативном штабе. В регионе продолжает сохраняться высокая заболеваемость, за сутки выявили два человека меньше, чем днем ранее.

Коронавирус Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России

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Наибольшее число зараженных выявлено в крупных населенных пунктах, таких как Всеволожск (35), Выборг (22), Гатчина (21), Сланцы, Тихвин (по 17), Кириши (15), Кудрово, Мурино (по 13).

Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 87 699 инфицированных коронавирусом. Из них 68 492 человек выздоровели, умерли 2737 человек, в том числе семь летальных исходов было зарегистрировано за прошедший день, что на девять случаев меньше, чем днем ранее.

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