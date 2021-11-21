Тюмень, , 12:34 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 332 случая заражения коронавирусом. Об этом 21 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Permkrai.ru

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Днём ранее в регионе суточный прирост заражений коронавирусом составил 333 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 21 ноября коронавирусом заразился 77 983 человека, выздоровели 60 903 человека. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 21 ноября в регионе скончались 2658 пациентов с COVID-19 (на 15 человек больше, чем днём ранее).

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