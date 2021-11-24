Москва, , 20:42 — REGNUM Список фейков, касающихся COVID-19, за которые в России будут привлекать к уголовной ответственности и административным штрафам, составлен, сообщает 24 ноября «Раньше всех. Ну почти».

Места лишения свободы

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Уточняется, что информация об этом получена из источника, близкого к руководству Росздравнадзора и Роспотребнадзора. Уголовная или административная ответственность грозит физическим лицам и СМИ за распространение следующей информации:

искажение статистики, ложь о заболеваниях и смертях от ковида и после иммунизации;

фейки о составе и последствиях применения вакцин (российских и зарубежных) от коронавируса;

фейки про «химтрейлы и коронавирус»;

фейки о природе коронавируса и его распространении;

теории заговора, несущие угрозу ухудшения эпидемиологической ситуации («чипизация», «потеря субъектности человека/тела», и т.п.);

фейки о причинах и последствиях введения QR-кодов (в дальнейшем — «паспортов здоровья и иммунизации».

Также в интернете появилась информация, что соцсети и мессенджеры занялись выявлением распространителей таких фейков.

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