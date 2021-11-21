Москва, , 18:11 — REGNUM Посол РФ в Кабо-Верде, экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») видит нарушение прав в отношении людей, которые не хотят делать прививки от коронавируса и не имеют QR-кода.

Наталья Поклонская Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

«Отдельно стоит обратить внимание на высказывания оскорбительного характера в отношении людей, которые не хотят вакцинироваться или не имеют цифрового кода — их относят почти к преступникам», — отметила Поклонская в телеграм-канале.

По ее словам, «журналисты (и не только) призывают отказывать людям, не прошедшим вакцинацию, в предоставлении медицинской помощи», что, по ее убеждению, «является призывом и подстрекательством к нарушению гарантируемых Конституцией прав человека на охрану здоровья и медицинскую помощь (часть 1 статьи 41 Конституции РФ)».

"По сути, это является уголовным преступлением и нарушением этических, гуманных и моральных основ нашего общества. На подобные факты следовало бы обратить внимание органам прокуратуры», — указала дипломат.

Одновременно, рассуждает она, отказ в оказании медицинской помощи по основанию отсутствия у гражданина прививки образует признаки составов преступлений, предусмотренных (в зависимости от ситуации) статьёй 124 («Неоказание помощи больному»), статьёй 124.1 («Воспрепятствование оказанию медицинской помощи»), статьёй 125 («Оставление в опасности») и другими статьями Уголовного кодекса РФ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в России QR-кодов правительство РФ внесло в Госдуму. В «Единой России» утверждают, что инициативы найдут поддержку в первом чтении.

Читайте ранее в этом сюжете: Поклонская заступилась за врачей, которые не советуют прививаться от ковида