Чита, , 10:28 — REGNUM В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 19 ноября 2021 полностью вакцинированы от коронавируса 397 354 человека (+581). Такие данные приводит министерство здравоохранения Забайкальского края.

Вакцинация Цитата из мф Про бегемота, который боялся прививок. реж Леонид Амальрик. 1966. СССР

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Также известно, что первым компонентом вакцины от коронавируса привито 464 796 человек (+5431 за сутки). Повторно привились 57 412 жителей региона.

Как сообщало ИА, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 19 ноября общее число жертв COVID-19 составляет уже 1831 человек (+17 за сутки).

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