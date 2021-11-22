Нальчик, , 16:39 — REGNUM В Кабардино-Балкарии за прошедшие сутки выявлены еще 122 пациента с диагнозом COVID-19. Общее число заразившихся коронавирусом составило 38 010 человек, сообщили 22 ноября в республиканском министерстве здравоохранения.

Коронавирус Nilses

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Выздоровели за те же сутки 106 пациентов, а всего справились с опасной инфекцией 34 686 человек. В семи ковидных госпиталях в настоящее время оказывают помощь 1279 пациентам. Среди них 21 ребенок и 24 беременных. В отделениях реанимации находятся 148 человек, из них двадцати пациентам потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки от осложнений после заражения коронавирусом скончались пять жителей республики, сообщил местный минздрав. По данным федерального оперативного штаба скончались 12 человек, а сутками ранее — 16. Общее число скончавшихся за все время пандемии достигло в Кабардино-Балкарии 1120 человек (1125 — по данным минздрава).