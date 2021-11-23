Самара, , 08:22 — REGNUM Снижение уровня заболеваемости COVID-19 зафиксировали в Самарской области. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Данный вопрос рассматривался на оперативном совещании в правительстве области.

Сообщается, что в области впервые за 11 недель заболеваемость COVID-19 снизилась: на 2,7% в сравнении с предыдущей неделей. Согласно данным Роспотребнадзора по региону, 35% всех заболевших проживают в Самаре, 19% — в Тольятти, а на долю других муниципалитетов приходится меньшее число случаев.

«В структуре заболеваемости в части возрастных групп (на 100 тысяч населения) отмечено увеличение числа случаев коронавируса среди детей до года, а также среди категории 65+. По остальным возрастам зафиксировано снижение», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что с малышами сейчас ведут работу детские участковые врачи в поликлиниках.

«Необходимо еще и еще раз инструктировать, разъяснять родителям, как себя и ребенка защитить, насколько опасно сегодня посещение общественных мест. Эту работу нужно проводить на постоянной основе. Контроль здесь должен быть налажен. Важно, чтобы муниципалитеты к этой работе подключились и организовали со своей стороны оповещение. Также нужно проанализировать, вакцинированы ли семьи с маленькими детьми. Дети до года могут заразиться только от родственников», — приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрия Азаров.

Сообщается, что одной из причин высокой заболеваемости пенсионеров является недостаточный уровень их вакцинации. В связи с этим Азаров обратил внимание на необходимость усилить разъяснительную работу с пожилыми людьми.

«Именно эта категория наиболее уязвима для инфекции, что отражает статистика. Пожилым людям нужно как можно быстрее пройти вакцинацию, чтобы обезопасить себя от тяжелого течения болезни и осложнений», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 22 ноября в регионе за сутки выявили 1648 случаев заражения коронавирусом.