Ульяновск, , 12:33 — REGNUM В Ульяновской области продолжают каждые сутки выздоравливать сотни ковидных больных. При этом число вновь выявленных заразившихся коронавирусом снижается. Такие обновлённые данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации на 24 ноября, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 108 352 случая заражения коронавирусом, из них за последние сутки — 474. Напомним, что 22 ноября лабораторно выявлено 479 носителей инфекции.

Вылечились ещё 736 пациентов. Таким образом, число выздоровевших достигло 99 311 человек, что составляет 91,66% от общего числа выявленных случаев заражения.

Напомним, что в Ульяновской области жертвами пандемии стали 3289 жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, на 23 ноября в регионе прививку от COVID-19 сделали 535 090 человек, из них двумя компонентами (то есть завершили вакцинацию) — 365 104 жителя.

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