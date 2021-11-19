Ижевск, , 09:03 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 19 ноября выявили 377 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 379 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 71 488 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 31 несовершеннолетний в возрасте до 14 лет и 96 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 340 человек, всего в республике выздоровел с начала пандемии 60 261 человек. Скончались 3122 жителя региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 13 летальных случаев. Накануне скончались 11 жителей республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 8105 жителей. Из числа получающих лечение 7420 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 926 человек — в состоянии средней степени тяжести, 319 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии за неделю с 8 по 14 ноября за медицинской помощью с симптомами ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции) обратились 11 672 человека, в том числе 6020 детей в возрасте до 14 лет. Среднереспубликанский показатель составил 776,9 на 100 тысяч населения, уровень заболеваемости ОРВИ превысил эпидемический порог на 22,7%.

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