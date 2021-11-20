Москва, 20 ноября 2021, 04:49 — REGNUM Заболеваемость COVID-19 в России постепенно идёт на спад, что позволяет сделать прогноз об улучшении ситуации после очередной волны, сообщил 20 ноября вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко в интервью радио Sputnik.
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«Делать прогнозы сложно, есть много факторов, которые влияют на инфекцию. Сейчас тенденция хорошая», — отметил он.
По словам вирусолога, данные позволяют построить математическую модель и, если тенденция к снижению заболеваемости закрепится, то «можно будет говорить, что дело идет к поправке ситуации».
«Но категорически сказать, какого числа всплеск заболеваемости закончится, пока невозможно», — подчеркнул Бутенко.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что смертность от COVID-19 в РФ обновила максимум третий день подряд — за сутки ушли из жизни 1254 человека. Накануне от ковида скончался 1251 житель России.
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