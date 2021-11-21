Чита, , 14:43 — REGNUM В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 21 ноября 2021 года полностью вакцинированы от коронавируса 407 208 человек. Такие данные приводит министерство здравоохранения Забайкальского края.

Вакцинация Tim Reckmann

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Также известно, что первым компонентом вакцины от коронавируса привито 474 274 человека. Повторно привились 61 567 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 21 ноября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 84 943 (+356).

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