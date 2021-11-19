Красноярск, 19 ноября 2021, 12:20 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 29 пациентов с коронавирусом. Об этом 19 ноября сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19.
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Общее число жертв коронавирусной инфекции в регионе по состоянию на 19 ноября — 7129 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 707 носителей коронавируса, выздоровели 685 человек.
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