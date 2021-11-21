Москва, , 21:28 — REGNUM Введение третьей дозы вакцины от COVID-19 или ревакцинация возвращают сниженную эффективность от ранее сделанной прививки к исходному уровню. Об этом заявил заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.

Вакцинация (сс) Ю. Иванко. Mos.ru

«Могу сказать уже совершенно точно и определённо, что и по нашим данным, и по зарубежным данным, по международной практике видно, что введение третьей дозы, введение ревакцинации в медицинскую практику приводит к тому, что вот это снижение возвращается к исходному уровню и больше того, даже где-то в 1,6, в два раза выше, чем даже после первой вакцинации», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Логунов сообщил, что в ближайшее четыре-пять месяцев можно будет получить одобрение на новый препарат по лечению COVID-19, обеспечивающий защиту на 100%.

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