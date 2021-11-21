Москва, 21 ноября 2021, 21:28 — REGNUM Введение третьей дозы вакцины от COVID-19 или ревакцинация возвращают сниженную эффективность от ранее сделанной прививки к исходному уровню. Об этом заявил заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Логунов сообщил, что в ближайшее четыре-пять месяцев можно будет получить одобрение на новый препарат по лечению COVID-19, обеспечивающий защиту на 100%.
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