Краснодар, 23 ноября 2021, 13:33 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 759 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 23 ноября в региональном оперативном штабе. По сравнению с предыдущими сутками наблюдается значительное снижение уровня суточной заболеваемости — 22 ноября сообщалось о 992 заразившихся.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 93 573 случая COVID-19. Вылечились 66 063 человека. Скончались 8 595 пациентов с коронавирусом, за сутки статистика смертности пополнилась 70 новыми случаями.
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Лечение в стационарах на 23 ноября проходят 5579 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, в том числе с подтвержденным диагнозом — 3006 жителей. В тяжелом состоянии на ИВЛ 106 жителей, на ЭКМО — шесть человек.