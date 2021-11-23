Краснодар, , 13:33 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 759 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 23 ноября в региональном оперативном штабе. По сравнению с предыдущими сутками наблюдается значительное снижение уровня суточной заболеваемости — 22 ноября сообщалось о 992 заразившихся.

Коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

«В Краснодаре заболели 297 человек, в Сочи — 59, в Ейском районе — 43, в Новопокровском районе — 34, в Анапе — 32, в Новороссийске и Армавире — по 28 заразившихся. В Крымском — 20, в Каневском — 19, в Кавказском и Новокубанском районах — 15, в Геленджике и Тбилисском районе — по 13 новых пациентов», — уточнили в оперштабе.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 93 573 случая COVID-19. Вылечились 66 063 человека. Скончались 8 595 пациентов с коронавирусом, за сутки статистика смертности пополнилась 70 новыми случаями.

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Лечение в стационарах на 23 ноября проходят 5579 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, в том числе с подтвержденным диагнозом — 3006 жителей. В тяжелом состоянии на ИВЛ 106 жителей, на ЭКМО — шесть человек.