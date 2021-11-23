Волгоград, , 15:20 — REGNUM В Волгоградской области 23 ноября подтверждено 463 новых случая заражения коронавирусом, что на три больше, чем выявлено сутками ранее. Выписаны после лечения 337 пациентов, скончались от осложнений ещё 35 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Больничная палата (сс) Денис Гришкин. mos.ru

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 30 районах региона. Всего в Волгоградской области выявлены 114 653 носителя коронавируса. справились с заражением 98 467 человек. В летальной статистике региона 4 323 записи.

Продолжают лечение в стационарах и амбулаторных условиях 11 863 пациента.