Белгород, , 12:24 — REGNUM В Белгородской области 24 ноября выявлено 348 новых носителей коронавируса — на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения ещё 529 пациентов, зарегистрировано девять летальных исходов. На вакцинацию от COVID-19 записались 4 764 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 70 785 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 58 585 человек, от осложнений скончались 1 472 пациента.

В стационарах находятся 3 008 жителей, лечатся амбулаторно 7 720 белгородцев, на самоизоляции 29 479 жителей.

На вакцинацию от COVID-19 в целом подана 928 231 заявка, полный курс иммунизации прошёл 815 881 человек.