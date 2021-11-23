Оренбург, , 13:09 — REGNUM Законодательное собрание Оренбургской области назначило дату обсуждения возможности введения QR-кодов в регионах. На областном уровне дискуссия состоится 24 ноября. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

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Общественное обсуждение федеральных инициатив о возможности введения QR-кодов в регионах пройдет в Доме советов в Оренбурге. Прямая трансляция будет вестись в аккаунте Законодательного собрания в Instagram и на канале в YouTube

Заседание, посвященное резонансному законопроекту о QR-кодах, проведут два комитета Заксобрания — по социальной политике и здравоохранению. В обсуждении примут участие депутаты, врачи, эксперты, представители федеральных структур и общественности.