Абакан, , 13:37 — REGNUM В Хакасии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 48 025. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за минувшие сутки диагноз подтвердился ещё у 186 жителей.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новые носители выявлены у жителей Абакана, Черногорска, Саяногорска, Усть-Абаканского, Аскизского и других районов. В большинстве случаев пациенты были обследованы после появления симптомов ОРВИ и пневмонии или входили в число контактных лиц.

«3 факта заражения зарегистрировано при плановом мониторинге, 3 — при самостоятельном обследовании, 12 человек заболели после пребывания в другом субъекте, за рубежом», — отметили в правительстве.

По данным портала Стопкоронавирус. рф, выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 39 320 человек, в том числе 398 за последние сутки. Жертвами коронавируса стали 1522 пациента (12 за сутки).

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