Саратов, , 09:35 — REGNUM В Саратовской области за минувший день выявили 636 случаев заражения коронавирусом, накануне заболели 635 жителей. Обновленные данные по состоянию на 19 ноября сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа новых инфицированных пневмония диагностирована у 122 пациентов, с признаками ОРВИ — 507 человек, у семи жителей бессимптомное течение заболевания. На стационарном лечении находятся 3625 пациентов, на амбулаторном — 7686 человек.

С начала наблюдения по данным на 19 ноября в регионе зарегистрировали 113 473 случая заражения. Выздоровел всего 98 181 носитель вируса, в том числе за сутки — 486 пациентов.

Наибольшее количество заболевших за минувший день выявили в Саратове — 327 случаев, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 234 пациента, до 20 лет — 93 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области на фоне снижения заражения коронавирусом будут усилены санитарные меры на общественном транспорте.

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