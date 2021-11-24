Чита, , 10:48 — REGNUM В Забайкальском крае создан достаточный запас вакцины от коронавируса, об этом 24 ноября сообщила на брифинге по эпидемиологической обстановке министр здравоохранения региона Оксана Немакина. Её слова цитирует пресс-служба забайкальского правительства.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Только за последние сутки в край поступило 35 400 доз вакцины «Спутник Лайт» и 9000 доз вакцины «Спутник V». Всего в регионе запас трёх вакцин составляет 137 147 доз, из них: 77 460 «Спутник V», 1 363 «КовиВак» и 49 000 «Спутник Лайт».

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 23 ноября 2021 года полностью вакцинированы от коронавируса 411 482 человек (4274 за двое суток).

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