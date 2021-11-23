Ханты-Мансийск, , 13:14 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 247 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске (49 случаев), сообщает 23 ноября региональный оперативный штаб.

Коронавирус Mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 250 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 23 ноября в Югре зарегистрировано 88 030 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 80 620 человек, 1627 пациентов с COVID-19 скончались (на 11 человек больше, чем днём ранее).

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре за сутки выявили 256 заражений коронавирусом, 12 человек скончались