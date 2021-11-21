Барнаул, , 11:17 — REGNUM В Алтайском крае по состоянию на 21 ноября прививки от коронавируса получил 969 659 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост вакцинированных составил 10 478 человек. Такие данные приводит оперштаб.

Вакцинация NIAID

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Из общего числа привитых 130 035 жителей региона получили первую прививку (+1946 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 802 649 человек (+7099 за сутки получили вторую инъекцию или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 36 975 ревакцинированных (+1433 сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, для достижения коллективного иммунитета Алтайскому краю необходимо прививать более 10 тысяч человек ежедневно.

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