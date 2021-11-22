Оренбург, , 12:54 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявили 375 заражений коронавирусом, что на три меньше предыдущего суточного показателя. Об этом сообщает 22 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России

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С конца марта 2020 года в регионе зарегистрировано 98 132 носителей коронавируса. Показатель заболеваемости составил 5006,94 на 100 тысяч населения.

Оправились от болезни 82 713 оренбуржцев. По причине коронавирусной инфекции скончался 3031 человек. За последние сутки жертвами COVID-19 стали 18 оренбуржцев.