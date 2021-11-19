Краснодар, , 13:43 — REGNUM В Краснодарском крае, несмотря на рост заболеваемости COVID-19, решили разрешить посещение зрителями театров, спортивных мероприятия, а также музеев. Об этом 19 ноября в соцсетях сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Однако приобщиться к культуре и спорту смогут только те, кто имеет QR-код или медотвод от вакцинации.

QR-код сертификата вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

«Сегодня у нас закрыты для зрителей театры, музеи, спортивные мероприятия. Мы открываем их. Правила для посещения аналогичные: QR-код о вакцинации, перенесённом заболевании или справка о медотводе», — сообщил Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, решением властей в Краснодарском крае до 18 января QR-код о вакцинации, перенесённом заболевании или справка о медотводе потребуется при посещении всех предприятий сферы бытовых услуг, объектов розничной торговли (за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости), торговых центров, фитнес-центров, спортзалов, бассейнов.

Читайте ранее в этом сюжете: На Кубани QR-коды вводят почти везде