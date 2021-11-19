Махачкала, , 12:28 — REGNUM В Дагестане за прошедшие сутки вновь обновлен максимум по числу заболевших коронавирусом за сутки. За прошедший день было подтверждено 189 тестов на COVID-19, сообщили 19 ноября в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

Общее число носителей опасной инфекции в республике достигло 59 192. Это почти вдвое меньше, чем в Ставропольском крае, который занимает первое место в Северо-Кавказском федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом за все время пандемии. Дагестан в этом списке занимает вторую строчку.

За прошедшие сутки в республике выписано в связи с выздоровлением 155 пациентов. Не удалось спасти врачам за этот же день девятерых человек. Число выздоровевших увеличилось в регионе до 54 531 человека, умерших — до 2869 человек.