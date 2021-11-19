Ханты-Мансийск, , 11:57 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 254 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске (53 случая), сообщает 19 ноября региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 251 случай.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 19 ноября в Югре зарегистрировано 87 017 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 79 812 человек, 1581 пациент с COVID-19 скончался (на 11 человек больше, чем днём ранее).

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