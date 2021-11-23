Красноярск, , 11:24 — REGNUM Секретарь Красноярской епархии, игумен Иннокентий (Нилов) рассказал о том, как, по его мнению, нужно относиться к QR-кодам и вакцинации.

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Как передаёт 23 ноября корреспондент ИА REGNUM, видеообращение священнослужителя опубликовано на официальном сайте Красноярской епархии.

«Отец Иннокентий предостерёг верующих от распространённого заблуждения, будто QR-код — это печать антихриста», — говорится в сообщении пресс-службы епархии.

«Это не та библейская печать антихриста, о которой нас предупреждал святой апостол и евангелист Иоанн Богослов. Он говорил о начертании зверя на челе и правой руке», — прокомментировал священнослужитель.

Также секретарь Красноярской епархии рассказал о своём отношении к вакцинации: «Кто привился, да не осудит не привитого, а кто не привился, пусть не осуждает того, кто сделал».

Игумен Иннокентий, рассуждая в целом о «духовных причинах» нынешней пандемии, отметил, что современное человечество привыкло «не к тому образу жизни, что заповедовал Господь». Важной частью нашей жизни стали походы по магазинам, покупка квартир, машин, украшение своего жилища.

«Нынешние события попущены Господом именно для того, чтобы отрезвить ум христианина, чтобы он понял, куда стремиться», — убеждён священнослужитель.

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