Москва, , 18:05 — REGNUM Посол РФ в Кабо-Верде, экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») назвала нарушением прав врачей угрозы о лишении их дипломов в случае критики вакцинации.

Наталья Поклонская Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

«Угрозы врачам об аннулировании дипломов в случае, если они выскажутся против вакцинации, — это нарушение их прав, этики, а также противоправное вмешательство и оказание давления на врачей, основной задачей которых является лечение. Как известно, главное — не навредить человеку», — отметила Поклонская в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ряд политических деятелей, включая лидера ЛДПР Владимира Жириновского и члена Совфеда РФ Александра Башкина, предложили лишать дипломов о высшем медицинском образовании врачей, отговаривающих пациентов от вакцинации против COVID-19. Их поддержал и директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Читайте ранее в этом сюжете: Гинцбург поддержал запрет на профессию для врачей-антипрививочников