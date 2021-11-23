Чебоксары, , 12:54 — REGNUM В Чувашии снижается суточное число выявляемых случаев заражения коронавирусом и растёт число жертв пандемии. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

День открытых дверей в республиканском кардиологическом диспансере Чувашии. Фото: БУ «Республиканский кардиологический диспансер» минздрава Чувашии Cap.ru

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По информации на 23 ноября, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 41 854 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, из них за последние сутки заболели 167 человек. Напомним, что сутками ранее заразились коронавирусом 169 жителей.

Переболели ковидом 36 577 жителей, из них за последние сутки выздоровели 156 человек. Доля вылечившихся в Чувашии составила 87,4%.

Кроме того, в республике зарегистрировано ещё 20 летальных исходов среди ковидных больных. Всего жертвами пандемии стали 3174 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Чувашия получила ещё 17,4 тыс. доз препарата «Спутник Лайт». Вакцину распределяют по пунктам вакцинации в городские и сельские больницы.

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