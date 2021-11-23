Санкт-Петербург, , 15:34 — REGNUM На склад ОАО «Фармбаза» Санкт-Петербурга поступили вакцины для профилактики коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

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Вакцины, которые долгое время были в дефиците, поступили сравнительно небольшой партией. Так, вакцина государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» — «ЭпиВакКорона» — в количестве 1,8 тыс. комплектов доз. А вакцина производства ФГБНУ им. Чумакова — «КовиВак» — в количестве 2475 комплектов доз по пять доз во флаконе.

«В ближайшее время они будут развезены по поликлиникам города», — отметили в ведомстве.

Добавим, что 21 ноября в Петербург поступили новые партии вакцин от COVID-19 разработки Центра Гамалеи: вакцина «Спутник Лайт» — в количестве 270 тысяч доз; вакцина «Спутник V» — 29 400 комплектов из двух доз.

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