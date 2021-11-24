Владивосток, , 10:13 — REGNUM Обсуждение поправок в федеральный законопроект о введении QR-кодов на очередном заседании Законодательного Собрания 24 ноября вызвало жаркие, эмоциональные споры. После горячих дебатов проект всё-таки был принят большинством голосов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проверка кода © Наталья Диева

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

Председатель комитета по социальной политике Игорь Чемерис («Единая Россия») объявил, что депутаты комитета приняли взвешенное решение поддержать законопроект.

Депутата Наталья Кочугова (КПРФ) показала парламентариям тома подписей приморцев против введения QR-кодов и принудительной вакцинации. По её словам, собрано более 11 тыс. таких подписей.

«Недопустимо помечать людей QR-кодами», — сказала Кочугова, и призвала учесть мнение избирателей и проголосовать против законопроекта.

Коллега по партии Геннадий Шульга поддержал коммунистку.

«Вы начинаете гнуть в бараний рог собственного избирателя. Закон абсурдный, античеловечный, экономически не выгодный и сырой. Да, коронавирус — опасная инфекция, но есть более опасная инфекция — туберкулез. Я бы предпочел оказаться в комнате с тремя больными ковидом, чем рядом с одним туберкулезным. Но мы же туберкулезным не раздаем QR-коды», — выразил своё мнение Шульга.

«А что ещё делать государственной власти? Смотреть, как умирают люди или оградить тех, кто не хочет вакцинироваться? Третий вариант — полный локдаун и остановка экономики. Был у нас первый в России нобелевский лауреат —Иван Павлов. Он говорил, что отказ от вакцинации — предрассудки, абсурд и признак умственной отсталости. Готов поддержать это и говорить на всех уровнях», — аргументировал своё решение депутат Галуст Ахоян («Единая Россия»).

В итоге законопроект поддержали 25 депутатов, против голосовали 11 депутатов — почти вся фракция КПРФ, кроме Артавазда Оганесяна.

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Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в России QR-кодов пока не включен в план работы Госдумы на декабрь.