Саранск, , 14:59 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались семь человек. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Больничная палата (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано шесть летальных случаев.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 829 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 ноября в Мордовии выявили 164 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 163 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 34 891 случая. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5136 человек.

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