Москва, 24 ноября 2021, 13:31 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Сергей Миронов
Сергей Миронов
А. Чумичев

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«Первая же фраза письма повергает в недоумение. Тот, кто составил и подсунул врачам этот текст, безапелляционно утверждает в нем, что им известна моя позиция по поводу вакцинации. Однако из дальнейшего содержания письма становится очевидно, что о моей позиции им как раз ровным счетом ничего неизвестно, что позволяет отнести данное послание к жанру «Пастернака не читал, но осуждаю. Понимаю, что такая ошибка со стороны подписавшихся врачей — не их вина, они действительно много работают сегодня в самых опасных условиях. И мы в этом их поддерживаем и безмерно уважаем», — отметил Миронов.

По мнению политика, «составитель текста внес туда заведомо ложные сведения, поставив в неловкое положение уважаемых людей, которые сочли возможным его подписать».

"Я бы на их месте тоже подписал, если бы мне сказали, что Миронов выступает против вакцинации как таковой. Между тем, в отношении меня и нашей партии это письмо явно не по адресу», — сказал Миронов.

При этом отметил, что депутаты партии выступают против того, как ведется кампания по вакцинации, какими методами.

«Мы настаиваем на осознанной и добровольной вакцинации, мы критиковали и будем критиковать различные формы принуждения и практику грубейшего попрания гражданских прав и человеческого достоинства, какими бы благими намерениями это ни пытались оправдать. Убежден, что подобные методы не помогают в борьбе с пандемией, а приводят к прямо противоположным результатам», — подчеркнул Миронов.

Парламентарий также заверил, что ему хорошо известно, что происходит в «красных зонах» больниц.

Врачи одиннадцати российских больниц, в том числе главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, направили открытое письмо политикам и артистам, критикующим принуждение к вакцинации от коронавируса. Авторы письма пригласили адресатов в «красные зоны».

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