Москва, , 11:32 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России выросла за последние сутки на 37 156. Об этом 19 ноября сообщили в федеральном штабе по борьбе с заболеваемостью COVID-19.

Коронавирус Cdc.gov

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Это меньше, чем днём ранее, когда вирус обнаружили у 37 374 человек. Всего в России выявили 9 257 068 случаев заражения коронавирусом.

Среди регионов РФ по суточному приросту лидируют Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Там подтвердилось 3371, 2714 и 1777 заражений соответственно. Рядом с первой тройкой расположилась Самарская область — 1764 выявленных заражения. Замыкает пятёрку Краснодарский край.