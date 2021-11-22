Улан-Удэ, , 09:03 — REGNUM Противники QR-кодов провели акцию в столице Бурятии Улан-Удэ. По словам организаторов, на Богородском острове планировалось устроить флешмоб, однако полиция их предупредила о последствиях за проведение массового мероприятия в условиях пандемии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Флешмоб против QR-кодов в Бурятии Цитата из видео на странице «Весь Улан-Удэ» в инстаграм

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Тем не менее активисты всё же решили провести флешмоб, подчеркнув, что это не митинг или протестная акция. При этом ответственность за явку на встречу, по их словам, будет нести каждый участник лично.

В результате 21 ноября на острове собрались чуть больше двадцати человек, которые успели записать видео до прибытия правоохранителей.

«Итог: 1 задержание — причина выясняется и 1 повестка в полицию. На данный момент флешмоб закончился», — отметили на странице «Весь Улан-Удэ» в инстаграм.