Москва, , 17:36 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в России различается в зависимости от региона. Об этом 23 ноября сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

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По её словам, стабилизация эпидемической ситуации на сегодняшний день наблюдается в 34 субъектах Федерации. При этом в 18 регионах пока ещё продолжается рост заболеваемости.

Ранее в ходе заседания министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о снижении количества пациентов с коронавирусом в России, уточнив, что под наблюдением сегодня находятся чуть более миллиона больных COVID-19.

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