Ульяновск, , 07:39 — REGNUM Темпы вакцинации от ковида в Ульяновской области за два месяца выросли в четыре раза. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Данные о ходе прививочной кампании от COVID-19 были представлены на очередном заседании штаба по развитию региона. По данным министерства здравоохранения, к вакцинации приступили 535 090 жителей, в том числе привились двумя компонентами 365 104 человека.

В Ульяновскую область продолжают поступать вакцины от ковида. 22 ноября получено 15 600 комплектов «Спутника Лайт» и 28 800 доз «Спутника V». Всего регион передано 612 627 комплектов, из них на 23 ноября свободный остаток превышал 117 тыс. доз.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявлял, что за два месяца темпы вакцинации возросли четырёхкратно.

Напомним, что в регионе за последние сутки число жителей, находящихся под наблюдением, уменьшилось с 21 101 до 20 960 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 107 878 случаев заражения коронавирусом, вылечились и выписан 98 575 человек, умер 3271 ковидный больной.

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